По одному из районов Донецка выпустили «натовские» снаряды

Донецк был вновь обстрелян снарядами с территории Украины. Все произошло в четверг, 14 марта – обстрел пришелся на Кировский район города, сообщают в официальном канале представительства ДНР в СЦКК в социальных сетях.

Этот район расположен на юго-западе Донецка. Украинские военные находились в населенном пункте под названием Галицыновка, а удар наносился по Кировскому району. Украинцы выпустили два снаряда 155 калибра.

По данным представительства, украинцы регулярно при обстрелах населенных пунктов ДНР используют снаряды «натовского» 155 калибра. Он так называется потому, что его, в основном, применяют страны-участники альянса.

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