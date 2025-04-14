Школьники начали скупать опасные тату-наборы и делать наколки

Подростки приобретают недорогие тату-наборы и делают татуировки, которые скрывают от взрослых. При этом проведенное телеграм-каналом SHOT исследование показало , что входящие в комплекты краски небезопасны для использования на коже человека.

На онлайн-площадках дети беспрепятственно заказывают тату-машинки стоимостью около 2 тыс. руб. и тут же практикуются на себе. Татуировки наносятся в домашних условиях, без соблюдения стерильности, с применением игл из комплекта и инструкций из интернета. Школьники отмечают, что при покупке машинок никто не требует подтверждения совершеннолетия.

Содержащиеся в наборах краски предназначены исключительно для тренировок на искусственной коже. Использование этих красителей на теле может спровоцировать сильную аллергию, включая зуд, покраснение и ожоги.

По словам врача-дерматолога Екатерины Вертиевой, ненадлежащая обработка тату-машинки чревата заражением ВИЧ, гепатитами А, В и С. Травмирование кожи может привести к вирусным инфекциям, таким как бородавки, стафилококк, стрептококк, и другим.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором, по словам авторов, запечатлен юный украинец. Мальчик рассказал о своих мечтах. Он хочет создать «ракету высотой в четыре метра» и «уничтожить президента России».