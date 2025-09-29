Девушка заболела астмой после того, как нашла «братскую могилу» насекомых в вейпе
Девушка заболела астмой из-за насекомых в вейпе
Девушка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после покупки электронной сигареты. Об этом истории рассказал телеграм-канал «Рифмы и Панчи».
Сразу после начала использования вейпа у нее начались проблемы с дыханием, которые впоследствии переросли в бронхиальную астму.
Отмечается, что долгое время девушка не могла понять причину плохого самочувствия, пока не заглянул внутрь курительной трубки — она ужаснулась, поскольку увидела там целую «братскую могилу» из мертвых насекомых.
После «консультации» с ChatGPT девушка узнала, что все это время она вдыхала частицы панцирей, плесень, бактерии и продукты разложения мошек.
Эксперты в области здравоохранения предупреждают об опасности курения вейпов, отмечая, что они могут содержать вредные вещества и вызывать заболевания дыхательных путей.
Появление насекомых в устройствах может быть связано с нарушением условий хранения и производства, когда устройства долгое время находятся на складах без надлежащего контроля.
