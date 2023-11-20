Школьница из Подмосковья сломала позвоночник во время празднования дня рождения в картинг-центре
SHOT: шестиклассница сломала позвоночник на картинге в Клину
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Двенадцатилетняя девочка сломала позвоночник на картинге в подмосковном Клину во время празднования дня рождения, сообщил SHOT.
По информации издания, шестиклассница не справилась с управлением и на полной скорости врезалась в инструктора, который стоял к ней спиной. Мужчина потерял равновесие и всем весом упал на ребенка.
Девочку госпитализировали в травматологическое отделение с компрессионным переломом нескольких позвонков.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах бывшая помощница воспитателя пойдет под суд по делу о травмировании семилетней девочки.