Школьница из Подмосковья сломала позвоночник во время празднования дня рождения в картинг-центре

Двенадцатилетняя девочка сломала позвоночник на картинге в подмосковном Клину во время празднования дня рождения, сообщил SHOT .

По информации издания, шестиклассница не справилась с управлением и на полной скорости врезалась в инструктора, который стоял к ней спиной. Мужчина потерял равновесие и всем весом упал на ребенка.

Девочку госпитализировали в травматологическое отделение с компрессионным переломом нескольких позвонков.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах бывшая помощница воспитателя пойдет под суд по делу о травмировании семилетней девочки.