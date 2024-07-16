Школьница из Подмосковья сорвалась с 10-метровой высоты в Сочи и выжила

Тринадцатилетняя школьница из Подмосковья упала в каньон в Сочи с десятиметровой высоты и выжила, пишет «Подмосква» .

Уточняется, что ЧП случилось, когда девочка прогуливалась с родителями вдоль реки Псахо. Ребенок оступился. С места происшествия пострадавшую эвакуировали очевидцы, затем прибыли спасатели.

Ребенок сейчас находится в больнице с переломом голеностопа.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге студентка случайно упала с высоты восемнадцатого этажа, когда мыла окна. Девушка выжила.