Школьница из Подмосковья сорвалась с 10-метровой высоты в Сочи и выжила
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Тринадцатилетняя школьница из Подмосковья упала в каньон в Сочи с десятиметровой высоты и выжила, пишет «Подмосква».
Уточняется, что ЧП случилось, когда девочка прогуливалась с родителями вдоль реки Псахо. Ребенок оступился. С места происшествия пострадавшую эвакуировали очевидцы, затем прибыли спасатели.
Ребенок сейчас находится в больнице с переломом голеностопа.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге студентка случайно упала с высоты восемнадцатого этажа, когда мыла окна. Девушка выжила.