Школьница из Подмосковья выжила после падения с четырнадцатого этажа: ее спас куст сирени
Школьница из Подмосковья выжила после падения с четырнадцатого этажа
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
В Подмосковье ученица шестого класса выжила после падения с четырнадцатого этажа. Инцидент произошел накануне вечером в Долгопрудном, сообщает «Московский комсомолец».
Двенадцатилетнюю девочку госпитализировали с различными травмами. Сейчас она находится в реанимации. По данным «МК», девочка упала с большой высоты после конфликта с матерью, которая отобрала у нее мобильный телефон и запретила выйти погулять. Что произошло на самом деле, теперь будут выяснять следователи.
Также уточняется, что удар при падении смягчил куст сирени, однако школьница, по информации журналистов, остается в крайне тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что жительница Московской области и ее пятилетняя дочь потеряли сознание после употребления куриных шариков из супермаркета.