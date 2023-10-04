Жительница Подмосковья и ее пятилетняя дочь поели куриных шариков и потеряли сознание
Mash: в Клину мать и ее 5-летняя дочь поели куриных шариков и потеряли сознание
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Жительница подмосковного Клина и ее пятилетняя дочь попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления куриных шариков из супермаркета. Об этом сообщил Mash.
По информации издания, сразу после употребления еды ребенок потерял сознание. Женщина вызвала скорую и из последних сил открыла дверь медикам. После этого она тоже упала в обморок.
Уточняется, что у пострадавших диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Сейчас мать и дочь находятся в сознании. Им не потребовалась госпитализация.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьник попал в больницу после того, как съел шоколадку.