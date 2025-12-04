В Красноярском крае девочки-подростки избили сверстницу во время школьной перемены

Как сообщил «МК» со ссылкой на телеграм-канал Kras Mash, в распространившихся видеороликах видно, как группа одноклассниц во время перемены окружила пострадавшую девочку в школьном коридоре. Подростки нанесли ей несколько ударов по лицу, после чего принудили к извинениям. По предварительным данным, поводом для расправы могли послужить обвинения в распространении порочащих сведений о знакомой одной из нападавших.

В пресс-службе краевого управления МВД подтвердили обнаружение видеозаписи происшествия. Сотрудники полиции установили личности всех участниц инцидента. В настоящее время проводится тщательная проверка для выяснения полной картины случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Ситуация взята на контроль правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что на Урале устроили показательную расправу над школьницей за кражу наркотиков.