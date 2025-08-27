Школьница под Новосибирском не пережила репетицию к 1 сентября

В городе Бердске, расположенном в Новосибирской области, трагически скончалась школьница во время репетиции, посвященной подготовке к Дню знаний. Информацию об этом происшествии распространил телеграм-канал Mash Siberia.

Согласно данным канала, инцидент произошел с ученицей девятого класса. Девочка находилась на репетиции вместе с другими учениками, где они готовились к танцевальному выступлению в честь 1 сентября. Еще до начала репетиции школьница почувствовала себя неважно. Педагог и одноклассники пытались помочь ей, однако их усилия не принесли желаемого результата.

Известно, что девочка была прилежной ученицей и принимала активное участие в жизни школы. Она посещала военно-патриотический клуб и ранее занималась танцами. По некоторым данным, она прекратила занятия танцами из-за проблем со здоровьем. На данный момент причины трагедии остаются невыясненными.

Ранее сообщалось, что на Кубани завершили расследование дела о расправе над школьницей.