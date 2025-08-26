Школьница в Красноярске пыталась устроить теракт

В Красноярске учащуюся школы заключили под стражу по обвинению в подготовке теракта. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На основании случившегося было инициировано уголовное дело по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующим действия как «Покушение на террористический акт».

Согласно информации, полученной в ходе следствия, 6 августа текущего года несовершеннолетняя за обещанное денежное вознаграждение предприняла попытку поджога объекта транспортной инфраструктуры. Однако, по независящим от ее действий обстоятельствам, возгорания не произошло.

Работники правоохранительных органов произвели задержание школьницы, и ей было предъявлено официальное обвинение. По запросу следователя в отношении задержанной была избрана мера пресечения — домашний арест. На данный момент следственные мероприятия продолжаются.

