Священник из Подмосковья стал жертвой ДТП в Крыму

В Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, погиб священнослужитель из Московской области. Об инциденте сообщил телеграм-канал «ЧП / Крым».

Авария случилась 19 августа на трассе «Таврида». Согласно предварительной информации, причиной столкновения стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который, не удостоверившись в безопасности своего маневра, совершил столкновение с попутным легковым автомобилем. В ГИБДД сообщили о гибели водителя автомобиля марки Lexus в результате полученных травм.

Предположительно, погибшим оказался протоиерей Георгий Узун из Сергиева Посада. Дочь священника подтвердила информацию о его трагической гибели в результате ДТП.

Ранее сообщалось, что на Хорошевском шоссе в Москве скорая влетела в столб, столкнувшись с Porsсhe.