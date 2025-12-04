Школьницу из Первоуральска пытали на снегу, требуя извинений за кражу наркотиков
На Урале устроили показательную расправу над школьницей за кражу наркотиков
В Первоуральске Свердловской области распространяется шокирующее видео жестокой расправы над местной школьницей. Запись длительностью восемь минут, имеющаяся в распоряжении редакции E1.RU, демонстрирует бесчеловечные пытки, которым подвергли несовершеннолетнюю девушку.
На кадрах двое мужчин выводят школьницу на безлюдный пустырь, где начинается систематическое избиение. Подростка бьют ногами, после чего заставляют раздеться догола на снегу. В течение восьми минут истязатели применяют разнообразные методы пыток: бьют бутылкой, ломают об нее дубины, выворачивают пальцы и забрасывают камнями.
Особую жестокость демонстрирует эпизод, когда на спине жертвы вырезают букву «Ж» канцелярским ножом, а также наносят порезы на руке. К концу записи лицо девочки превращается в кровавое месиво.
На протяжении всего видео мучители требуют от школьницы «не орать» и приказывают извиняться. По контексту диалога становится понятно, что причиной расправы стала кража наркотических веществ.
«Ты кинула магазин? Где вес?» — неоднократно спрашивают истязатели. «Умоляю, простите, я не знаю», — отвечает пострадавшая.
В финале записи обнаженную и окровавленную школьницу ставят на колени, заставляя произнести унизительную фразу: «Я прошу извинений у всего ДК и Пабло Эскобара за то, что забрала вес. Я больше никогда не буду этого делать». На последних кадрах девушке срезают волосы.
Директор школы, где учится пострадавшая, подтвердила информацию о происшествии изданию E1.RU.
«Наша ученица получила травмы, мы об этом сообщили во все службы, сейчас силовики проводят проверку. ЧП произошло около месяца назад, но видео стало распространяться только сейчас», — пояснила представитель образовательного учреждения.
Она добавила, что девочка жива, находится на больничном, но в школе ее видели после произошедшего. Правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого нападения на несовершеннолетнюю.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали подростка, домогавшегося школьницы в подъезде ЖБИ.