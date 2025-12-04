Школьницу из Первоуральска пытали на снегу, требуя извинений за кражу наркотиков

В Первоуральске Свердловской области распространяется шокирующее видео жестокой расправы над местной школьницей. Запись длительностью восемь минут, имеющаяся в распоряжении редакции E1.RU , демонстрирует бесчеловечные пытки, которым подвергли несовершеннолетнюю девушку.

На кадрах двое мужчин выводят школьницу на безлюдный пустырь, где начинается систематическое избиение. Подростка бьют ногами, после чего заставляют раздеться догола на снегу. В течение восьми минут истязатели применяют разнообразные методы пыток: бьют бутылкой, ломают об нее дубины, выворачивают пальцы и забрасывают камнями.

Особую жестокость демонстрирует эпизод, когда на спине жертвы вырезают букву «Ж» канцелярским ножом, а также наносят порезы на руке. К концу записи лицо девочки превращается в кровавое месиво.

На протяжении всего видео мучители требуют от школьницы «не орать» и приказывают извиняться. По контексту диалога становится понятно, что причиной расправы стала кража наркотических веществ.

«Ты кинула магазин? Где вес?» — неоднократно спрашивают истязатели. «Умоляю, простите, я не знаю», — отвечает пострадавшая.

В финале записи обнаженную и окровавленную школьницу ставят на колени, заставляя произнести унизительную фразу: «Я прошу извинений у всего ДК и Пабло Эскобара за то, что забрала вес. Я больше никогда не буду этого делать». На последних кадрах девушке срезают волосы.

Директор школы, где учится пострадавшая, подтвердила информацию о происшествии изданию E1.RU.

«Наша ученица получила травмы, мы об этом сообщили во все службы, сейчас силовики проводят проверку. ЧП произошло около месяца назад, но видео стало распространяться только сейчас», — пояснила представитель образовательного учреждения.

Она добавила, что девочка жива, находится на больничном, но в школе ее видели после произошедшего. Правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого нападения на несовершеннолетнюю.

