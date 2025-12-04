В Екатеринбурге задержан подросток, имитировавший половой акт с девочкой у подъезда

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали подростка по подозрению в домогательствах в отношении несовершеннолетней девочки. Шокирующий инцидент произошел у подъезда одного из домов на ЖБИ и был полностью зафиксирован камерой домофона, сообщил портал E1.RU.

Запись показывает, как молодой человек подошел к школьнице в тот момент, когда она искала ключи. Между ними завязался краткий диалог. Парень поинтересовался, идет ли девочка домой, и, услышав, что она направляется к бабушке, предложил проводить ее. После этого он последовал за ребенком в подъезд. Уже через семь секунд юноша в панике выбежал из здания и скрылся с места происшествия.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Подростка в сопровождении отца доставили для проведения опроса. По словам представителя полиции, юноша и его родители являются гражданами России: отец работает таксистом, а мать находится в декретном отпуске.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (иные действия сексуального характера). В региональном Следственном комитете подтвердили, что в настоящее время выполняются все необходимые следственные действия для установления полной картины произошедшего.

