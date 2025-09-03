Школьницу с тяжелыми травмами нашли под окнами дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге, на улице Карпинского, обнаружили тяжело травмированную 17-летнюю девушку, лежавшую под окнами многоквартирного дома. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшую в больницу имени Раухфуса, где, несмотря на усилия врачей, она умерла. Информация об этом происшествии стала известна изданию «Фонтанка» 3 сентября.

Трагический случай произошел накануне около 17:00. Прибывшая бригада скорой помощи установила, что пострадавшей было 17 лет, она жила на шестом этаже вместе со своими родителями и училась в одной из частных школ города. Вокруг шеи девушки был обмотан кусок электрического провода.

Другой конец этого же провода был найден привязанным к радиатору отопления в ее комнате. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, школьница скончалась в больнице спустя шесть часов после госпитализации от полученных повреждений.

По факту произошедшего районным следственным отделом было инициировано уголовное дело.

