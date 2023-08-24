Школьные автобусы проверяют в Подмосковье в преддверии нового учебного года

В Подмосковье в преддверии нового учебного года проводится проверка школьных автобусов, сообщили в Минтрансе области. Проверочные мероприятия проводят сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями министерства, муниципальных администраций и управлений образования.

В частности проверяется исправность тормозной системы автобусов, световых приборов, степень износа протектора шин и другие технические параметры, которые влияют на безопасность.

Помимо этого, проводится проверка медицинского контроля водителей и документация.

Автоинспекторы также оснащают салоны автобусов памятками на тему безопасного поведения на дорогах.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что образовательная система Подмосковья готова к новому учебному году.