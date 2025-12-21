Школьный автобус столкнулся с автомобилем на трассе «Ижевск-Ува» в Удмуртии

В Удмуртии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Авария случилась на трассе «Ижевск-Ува» в Увинском районе республики, пишут в Telegram-каналах.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автобуса, перевозившего детей, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем. Сила удара была значительной, что привело к травмам у пассажиров обоих транспортных средств. Изначально сообщалось о пяти пострадавших детях и двух взрослых. Однако позднее эта информация была скорректирована. Согласно последнему обновлению, в результате инцидента пострадали 14 человек, среди которых восемь несовершеннолетних. Все они были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативные группы. Сотрудники ГИБДД проводят осмотр места ДТП и устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Расследование инцидента продолжается.

