Школьный охранник в Балашихе задержал десятиклассника с ножом и мясным топориком

В подмосковной балашихинской школе №5 был задержан десятиклассник с ножом и мясным топориком на входе в учебное заведение. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Охранник остановил Дениса К. и попросил его показать содержимое портфеля. Внутри оказались учебники, нож и топор. Объяснить свои действия Денис не смог, что вынудило вызвать сотрудников ФСБ.

Позднее в разговоре с правоохранителями Денис заявил, что просто любит ножи и не имел намерения причинить кому-либо вред. По его словам, он забыл вынуть эти предметы и планировал отнести их бабушке.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники за доллары начали скупать аккаунты школьников из России.