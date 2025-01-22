SHOT: украинские мошенники за доллары начали скупать аккаунты школьников из России

Украинские мошенники активно скупают аккаунты школьников из России в социальных сетях за доллары, пишет телеграм-канал SHOT. С помощью этих аккаунтов они распространяют призывы к диверсиям и фальшивые сообщения о терактах.

По данным источника, украинские злоумышленники начали покупать учетные записи у детей в связи с тем, что не могут регистрировать новые аккаунты в соцсетях из-за нового закона РФ и требований российских сотовых операторов о верификации владельца сим-карты, выданной в РФ.

Через такие аккаунты школьников мошенники распространяют фейковые сообщения о минировании детских садов, школ, больниц и других государственных и не только учреждений.

Как отмечает SHOT, именно школьники чаще всего готовы продать свои аккаунты, за которые украинцы предлагают от $7 до $10.

Подобный инцидент ранее произошел в Приморском крае, где 17-летний юноша продал аферистам свой аккаунт. Мошенники после этого попали в чат местных рабочих и начали распространять запрещенные лозунги. Правоохранители смогли оперативно вычислить молодого человека.

В связи с такими случаями родителей подростков просят проводить с детьми профилактические беседы о том, чем может обернуться подобная «продажа». Органы правоохранительных органов отмечают, что, передавая доступ к своему аккаунту третьим лицам, можно попасть минимум под две статьи — ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) и ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). По ним максимальное наказание составляет до двух и шести лет колонии соответственно.

Ранее в Роскачестве предупредили о фальшивых банковских приложениях на смартфонах.