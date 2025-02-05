Ural Mash: в 12 школ Перми поступили звонки о «минировании»

В Перми 12 школ получили анонимные сообщения о минировании. Письма с угрозами были направлены в гимназию №10, лицей №1, «Школу бизнеса» и другие учебные заведения. В СОШ №76 всех учащихся и сотрудников эвакуировали, а в остальных учреждениях усилили охранные меры, сообщил телеграм-канал Ural Mash.

По информации Министерства территориальной безопасности региона, сообщения пришли на электронные почты образовательных учреждений. Руководство школ приняло все необходимые меры предосторожности.

Спецслужбы проверяют поступившие угрозы, однако ситуация не представляет опасности для жизни детей и сотрудников.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в школе в Эребру в Швеции стали десять человек.