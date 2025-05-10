Шлейф пепла от вулкана Карымский на Камчатке распространился над Тихим океаном

На Камчатке произошло извержение вулкана Карымский, расположенного в 115 км к югу от города Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Отмечается, что выброс пепла в атмосферу произошел вечером, 10 мая. Пепловой шлейф переместился в сторону Тихого океана, достигнув его акватории.

В ведомстве уточнили, что выброс пепла в результате извержения вулкана достиг высоты до 3,5 км. Шлейф от него распространился в юго-восточном направлении, однако населенным пунктам, расположенным в этой местности, он не угрожает.

Из-за повышенной активности вулкана Карымский в Камчатском крае ввели оранжевый уровень опасности для авиации.

Высота вулкана Карымский составляет 1469 м. Он является одним из активных стратовулканов, расположенных на Камчатке. Его активность часто сопровождается выбросами пепла.

По информации геологических служб, активная фаза извержения вулкана Карымский связана с началом нового периода активности после двухлетнего затишья, которое зафиксировали в июне 2022 года.

В апреле сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Тогда столб пепла от него достигал 11 км.