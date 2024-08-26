Шмыгаль: 15 областей Украины пострадали в результате российского обстрела

Целью обстрелов, по его словам, были объекты энергетики. Повреждения есть в целом ряде регионов. «Укрэнерго» вынуждено было ввести экстренные отключения электроэнергии для стабилизации системы.

Шмыгаль в очередной раз потребовал от западных союзников предоставить дальнобойную артиллерию и разрешение наносить ей удары по российской территории.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по киевскому аэропорту Жуляны, где, по некоторым данным, могли находиться позиции американского ЗРК Patriot.