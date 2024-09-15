Шмыгаль: почти миллион украинцев имеют экономическую бронь от мобилизации
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По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, около миллиона жителей Незалежной владеют экономической бронью от мобилизации. Об этом сообщил «Главком».
Он считает, что это важный показатель.
По мнению украинского политика, власти киевского режима якобы могут предложить еще больше брони в бизнесе, однако важно полностью соблюдать «математику» мобилизации.
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