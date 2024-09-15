По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, около миллиона жителей Незалежной владеют экономической бронью от мобилизации. Об этом сообщил « Главком ».

Он считает, что это важный показатель.

По мнению украинского политика, власти киевского режима якобы могут предложить еще больше брони в бизнесе, однако важно полностью соблюдать «математику» мобилизации.

Ранее политолог Владимир Скачко объяснил, зачем Киев готовится бросить на передовую 20-летних.