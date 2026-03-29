Сход колесных пар на Сахалине: пассажирский поезд задержался в пути

В Сахалинской области 28 марта произошел инцидент с пассажирским поездом. В районе села Взморье на перегоне Южно-Сахалинск — Поронайск у локомотива поезда № 6303 сошли вторая и шестая колесные пары. В результате происшествия никто не пострадал, пишет « АСТВ.ру ».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, движение по направлениям Южно-Сахалинск — Томари и Южно-Сахалинск — Ноглики было временно приостановлено. Для проведения аварийно-восстановительных работ сформировали бригаду из Южно-Сахалинска и Поронайска. В 21:37 к месту прибыл резервный локомотив.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев уточнил, что 19 пассажиров, следовавших до станции Взморье, отправились домой. Остальные были временно размещены на станции. Для поднятия локомотива из Южно-Сахалинска и Поронайска направили восстановительные поезда.

К резервному локомотиву прицепили состав из трех пассажирских вагонов и отправили с людьми по маршруту следования. В 23:55 аварийно-восстановительные работы завершили, локомотив вернули на рельсы. Место происшествия осмотрено, помех для движения нет. Для расследования локомотив оставили на месте до наступления светлого времени суток.

К восстановительным работам привлекали 12 человек и три единицы техники. Движение поездов на участке возобновлено. Поезд до Поронайска следует с задержкой 2 часа 30 минут, до Томари — с задержкой 1 час 16 минут.

Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также контролирует соблюдение прав пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

