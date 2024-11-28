Шойгу: ядерный зонтик России по новой доктрине распространяется на ОДКБ

Российский ядерный зонтик распространяется на все государства, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности. Такое заявление сделал Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ. Его слова привел ТАСС.

Шойгу принял участие в заседании Совета глав МИД, Совета министров обороны, а также Комитета секретарей советов безопасности государств, входящих в ОДКБ. Это мероприятие прошло в Астане. Он заявил, что ядерный зонтик России по новой доктрине распространяется в первую очередь на все страны, входящие в данную организацию.

«Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — указал он.

Шойгу также назвал ядерную доктрину РФ прозрачной, ясной и понятной. Он посоветовал западным политикам внимательно ее прочитать, не выдергивая куски из этого документа.

Ранее разведка США заявила в своем докладе, что разрешение Запада Киеву наносить удары ракетами по российской территории не привело к повышению риска ядерной эскалации. По ее мнению, РФ не применит ядерные вооружения, так как это не принесет ей никакой пользы.