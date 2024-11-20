Шойгу показали разработки ядерного центра в Сарове в интересах СВО

Секретарю Совета Безопасности РФ Сергею Шойгу во время его визита в саровский ядерный центр показали специальную экспозицию, посвященную разработкам российских ученых, которые могут быть использованы в интересах специальной военной операции. Об этом сообщило РИА Новости.

Пресс-служба Совбеза РФ заявила, что глава этого ведомства Сергей Шойгу совершил поездку в Нижегородскую область и посетил целый ряд подразделений ядерного центра в Сарове.

«Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах СВО», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шойгу принял участие во встрече Совета безопасности стран СНГ, которая проходила в Москве. Он выразил на ней мнение, что обстановка на линии фронта складывается не в пользу Украины, что ставит Запад перед нелегким выбором. Он либо продолжает финансирование Киева, либо будет вынужден пойти на переговоры, чтобы прекратить конфликт.