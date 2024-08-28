Шойгу: попытки вытеснить светские законы в России нормами шариата вызывают озабоченность

Предпринимаемые через радикализацию традиционного ислама попытки вытеснить светские законы и заменить их в России на идеологию экстремистского толка вызывают серьезную озабоченность. На это в ходе совещания в Северо-Кавказском федеральном округе обратил внимание секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что в качестве противодействия негативным тенденциям нужно уже сейчас применять комплексные превентивные меры.

«Особую озабоченность вызывают (…) вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп», — отметил Шойгу, его цитирует ТАСС.

Шойгу обратил внимание на то, из-за воздействия находящихся на территории страны западных проповедников сеется рознь внутри религиозных общин Северо-Кавказского округа, где все еще имеются определенные клановые противоречия.

«Фиксируются попытки стран Запада вызвать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе, пытаясь задействовать при этом эмигрантские и националистические движения», — указал секретарь Совета безопасности России.

Ранее сообщалось, что троих человек задержали за подготовку теракта в Махачкале.