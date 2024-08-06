Троих человек задержали за подготовку теракта в Махачкале

Двое мужчин и один несовершеннолетний были задержаны. Как сообщил Mash, они готовились к совершению террористического акта на территории православного храма.

С апреля по июль они втроем готовили взрывчатки, искали единомышленников и планировали теракт. Об этом свидетельствуют найденные компоненты для изготовления взрывчатого устройства. Оно предназначалось для Свято-Успенского Кафедрального собора Махачкалы.

Однако, правоохранительные органы смогли вовремя пресечь действия всех троих. В отношении каждого из них были заведены уголовные дела по трем статьям. В качестве меры наказания им грозит пожизненное заключение. Известно, что самому младшему фигуранту дела всего 16 лет, двум другим – по 18.

Ранее спецслужбы задержали россиянина за подготовку теракта в Запорожской области. В отношении мужчины возбудили сразу несколько уголовных дел.