Шойгу рассказал о планах создания до конца года двух общевойсковых армий, 14 дивизий и 16 бригад

До конца года в России планируется сформировать две общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Министр отметил, что уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров при ней.

Шойгу сообщил, что с начала года потери ВСУ составили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Он обратил внимание, что киевский режим вынужден бросать в бой наиболее ценные образцы западной техники, которые долгое время оставались в резерве.

Так, с начала года российские военные уничтожили четыре танка «Абрамс» и пять установок ЗРК «Пэтриот», которые ВСУ вынуждены были передвинуть ближе к линии фронта.

Глава Минобороны отметил, что западным странам становится все сложнее оправдывать перед обществом необходимость дальнейшей помощи Украине.

Ранее издание Forbes проанализировало причины потери распиаренных танков «Абрамс» на Украине.