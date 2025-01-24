Шойгу сообщил, что Запад не сумел изменить ход спецоперации

Несмотря на все свои усилия, западные союзники Киева так и не смогли изменить ход СВО. Такое заявление сделал Сергей Шойгу, секретарь российского Совета безопасности. Его слова привел ТАСС.

Шойгу утверждает, что Западу так и не удалось, несмотря на все свои усилия и огромные финансовые траты, изменить ход специальной военной операции.

«Можно прогнозировать, что основная ставка вновь будет сделана на дестабилизацию ситуации в Союзном государстве изнутри. Упреждающие меры нами принимаются, как индивидуально, так и коллективно», — указал он.

По его мнению, западные спецслужбы давно ведут подрывную работу на территории России и Белоруссии. Они пытаются раскачать обстановку в обществе, в том числе за счет вмешательства в выборы. Параллельно этому страны НАТО наращивают численность своих войск на границе РФ и РБ. Запад стал прямо говорить о необходимости военных действий в отношении обеих стран. Он отрабатывает наступательные навыки у военных во время своих учений.

Ранее представитель России в представительстве ООН в Женеве Гатилов обвинил Запад в том, что он поставил весь мир на грань начала ядерной войны. Это сделано за счет ракетных ударов по РФ с украинской территории. Такие атаки ведут к ответным действиям и эскалации конфликта.