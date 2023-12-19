Шойгу сравнил количество иностранцев в ВСУ и российской армии

Число иностранцев, желающих воевать в российской армии, выросло в семь раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

В то же время количество иностранных наемников в ВСУ сократилось в шесть раз, подчеркнул глава Минобороны.

По большей части, они были ликвидированы в ходе боевых действий, а новых добровольцев не наблюдается. Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили свыше 5800 наемников. Печальное лидерство по этому показателю держит Польша, потерявшая 1427 боевиков. Также ликвидированы 466 американских наемников и 344 британских.

Общие потери украинской армии с начала спецоперации превысили 383 тысячи человек убитыми и ранеными.