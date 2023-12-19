Шойгу назвал потери ВСУ с начала специальной военной операции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал потели украинской армии с начала специальной военной операции на Украине. Он также назвал число солдат ВСУ, погибших и раненых при контрнаступлении.

Глава ведомства выступает во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Его слова приводят РИА Новости.

«С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня», – сказал Шойгу.

Также, отметил глава Минобороны РФ, в ходе украинского контрнаступления ВСУ потеряли 121 самолет и 766 танков, в том числе переданных западными партнерами танков Leopard.

1 декабря Шойгу также рассказал о потерях украинской армии за четыре месяца «контрнаступа». Тогда глава оборонного ведомства заявил о потерях в 125 тысяч человек. Шойгу отметил, что ВСУ лишились 16 тысяч единиц различного вооружения и техники.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Российский лидер отмечал, что украинская армия не испытывает успехов ни на одном из направлений, в то время как ВС РФ, наоборот, четко выполняют свои задачи.

Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Путин к ее главным целям отнес демилитаризацию и денацификацию соседней страны. В ходе проведения СВО российским военным удалось освободить большую часть Херсонской и Запорожской областей, которые в результате референдумов в сентябре 2022 года вместе с ДНР и ЛНР стали частью России.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в плен к российским военнослужащим попал польский наемник. Глава региона отметил, что солдат получил ранения. Его бросили на поле боя «свои же».