Рейс из Тюмени в Сочи задержан на 11 часов из-за технических неполадок

Авиарейс «Тюмень-Сочи» задержан на 11 часов из-за технических неполадок. Об этом в вторник, 9 января, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Рейса ЕО510 авиакомпании «Икар» должен был вылететь из аэропорта «Рощино». На нем должны лететь 195 пассажиров. Вылет был перенесен с 07:25 по местному времени на 18:40.

В релизе прокураторы сказано, что пассажирам оказан комплекс услуг в связи с инцидентом. Что именно стало причиной технической неполадки, неизвестно.

Как сообщил канал Ural Mash, воздушное судно уже разгонялось по взлетно-посадочной полосе, но в это время сработал сингал о разгерметизации двери.

Ранее мы сообщали, что в Росавиации прокомментировали ситуацию, сложившуюся с пассажирским Boeing 737-800 в Норильске. Самолет выкатился за ВПП. Никто их пассажиров не пострадал. Прокуратора проводит проверку в связи с инцидентом. На борту самолета было 176 человек. Подобный инцидент произошел в октябре в Перми.