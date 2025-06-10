Шокирующий случай в суде: подсудимый в Петербурге нанес себе раны

В ходе судебного заседания в Кировском районном суде Санкт-Петербурга произошел кровавый перформанс. Информацию об этом предоставила Дарья Лебедева, глава объединенной пресс-службы городских судов, в интервью «Ленте.ру».

Необычное происшествие случилось во время рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения Ивану Баграму. Обвиняемый в мошеннических действиях мужчина нанес себе раны прямо в зале суда. Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение.

Судебное разбирательство было временно приостановлено.

Как сообщила «Фонтанка», основанием для возбуждения уголовного дела послужило строительство индивидуальных жилых домов. По версии следствия, подозреваемый заключал соглашения с заказчиками, однако не выполнял взятые на себя обязательства.

Как следует из общедоступных источников, человек с идентичными данными является генеральным директором двух петербургских фирм, специализирующихся на возведении жилых и коммерческих объектов.

Ранее сообщалось, что блогер Щепихин появился в суде с фингалами под обоими глазами.