Шольцу напомнили о времени полета «Орешника» до Берлина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц правильно оценивает ситуацию, считая ее пугающей. Ракета «Орешник» в состоянии преодолеть путь до Берлина всего за восемь минут. Об этом высказался депутат Государственной Думы Алексей Чепа, его слова привела «Лента.ру».

По мнению Чепы, Шольц правильно считает, когда говорит о том, что война стала очень опасным занятием. Канцлер ФРГ называет запуск «Орешника» эскалацией конфликта, и тут главное, чтобы он и другие европейские политики сумели сделать из всего этого правильные выводы.

«Если она за 13 минут может долетать до Лондона, то за восемь минут она долетит до Берлина. Они это должны очень хорошо понимать», — указал парламентарий.

Чепа добавил, что данная ракета недосягаема для средств ПВО из-за своей скорости. Это должно поставить крест на планах Запада. Россия хочет мира, но она не согласится с давлением на нее и не будет играть на навязанных ей извне правилах.

Ранее эксперт Сивков рассказал о преимуществах «Орешника» перед другими вооружениями. Эта ракета имеет дальность полета 5 тыс. км, очень высокую точность, а также скорость в 2-3 км/ч при подлете к намеченной цели. Все эти характеристики боеприпас показал во время проверок.