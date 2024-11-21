Аналитик Сивков перечислил преимущества отечественной ракеты «Орешник»

Баллистическая ракета средней дальности имеет множество преимуществ перед западными образцами похожей категории. Об этом рассказал RT доктор военных наук Константин Сивков.

Россия успешно испытала ракету собственного производства «Орешник». Она хорошо показала во время проверок. Эксперты отмечают, что оперативно-тактический ракетный комплекс может достигать максимум 5000 км и способен оперативно поражать цели на скорости 2,5—3 км/с. Для вооружения «средней» дальности показатели выше ожидаемых.

«Мы имеем возможность наносить удары с подлетным временем, измеряемым несколькими минутами до назначенных целей с очень высокой точностью», — отметил аналитик.

Напомним, об успешных испытаниях отечественной установки 21 ноября заявил в ходе обращения к россиянам и ВС РФ Владимир Путин. В Днепропетровске баллистической ракетой нанесли удар по «Южмашу».

Ранее сообщалось, что применение ракеты по «Южмашу» стало ответом на использование западных ракет по российским территориям.