SHOT: Анапа под ударом ВСУ, над городом гремят взрывы, работает ПВО

В небе над Анапой, что в Краснодарском крае, произошло не менее десяти взрывов. Об этом стало известно от местных жителей, о чем сообщает телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что, согласно предварительной информации, взрывы вызваны работой российской ПВО по воздушным целям противника.

«Со слов местных, взрывы начались около 30 минут назад. В районе поселков Виноградный, Витязево и над самой Анапой слышали до 10 громких звуков», — приводится в публикации.

На данный момент нет официальных данных о количестве пострадавших и степени разрушений.

Ранее поступала информация о том, что Вооруженные силы Украины пытались совершить атаку на территорию Крыма. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, сбив четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря. Об этом стало известно от губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В связи с этим было временно приостановлено движение по Крымскому мосту.