SHOT: автозак с тремя заключенными загорелся во время движения в Крыму

В Крыму загорелся автозак, в котором перевозились трое заключенных, сообщил SHOT.

По информации источника, транспортное средство доставляло нарушителей закона из изолятора временного содержания (ИВС) в Раздольном в следственный изолятор (СИЗО) Симферополя. Отмечается, что двое мужчин были взяты под стражу за кражу, третий — обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Автозак загорелся в Первомайском районе. Арестантов оперативно вывели из автомобиля, а на место чрезвычайного происшествия (ЧП) вызвали пожарных. Отмечается, что пострадавших нет.

По данным SHOT, в результате пожара в спецтранспорте выгорели передний и задний салоны. По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неисправность коробки передач, по причине чего вспыхнуло моторное масло.

Отмечается, что специалисты рассматривают версию о том, что подозреваемые могли устроить поджог, чтобы сбежать.

Ранее стало известно, что в Липецкой области задержали последнего из шести беглецов ИК-2.