В Липецкой области задержали последнего из шести беглецов ИК-2

Последний из шести заключенных, совершивших побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, был задержан 27 октября после десяти дней на свободе.

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. 28-летний Тургун Абдуллаев скрывался в поселке Песковатский, прячась в заброшенном доме. Мужчина был осужден в 2023 году на 12 лет за преступления сексуального характера, совершенные с применением насилия.

Инцидент с побегом произошел 16 октября, когда заключенные организовали подкоп длиной в 65 метров, вырытый с использованием самодельных лопат. Выбравшись на свободу, группа разделилась. Четырех беглецов задержали в различных населенных пунктах Липецкой и Тамбовской областей. В поисках принимали участие сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. Источники сообщают, что некоторые беглецы пытались добраться до Казахстана и Московской области.

Расследование обстоятельств побега выявило возможные нарушения со стороны сотрудников колонии. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о халатности, изучаются версии о ненадлежащем исполнении обязанностей и недостаточной охране на объекте​.

Ранее стало известно о том, что троих мужчин задержали в Подмосковье за серию краж из частных домов на сумму около шести миллионов рублей.