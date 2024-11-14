SHOT: экс-адвокату Эльману Пашаеву в СИЗО запретили любое общение с внешним миром

По указанию следователя, скандально известный адвокат Эльман Пашаев лишен возможности запрашивать свидания в изоляторе и писать родственникам. Кроме того, сокамерников предупредили быть осторожными, сообщил SHOT.

Пашаев находится в СИЗО «Матросская тишина», также именуемом «Кремлевским центром». Это одно из самых строго охраняемых мест, куда уходят генералы, адвокаты и юристы.

Адвоката разместили в камере с двумя соседями, которые раньше были значительными фигурами с погонами.

Эльману комфортно в условиях изолятора. Душ даже лучше, чем в его квартире, а постельное белье меняют каждую неделю.

Заказывать еду из местного ресторана можно весь день и даже до десяти раз. Его график включает занятия в спортзале, прогулки по территории и время для чтения, у него есть множество книг. В учреждении также есть салон красоты.

Несмотря на благоприятные условия, в СИЗО соблюдают режим повышенного контроля и усиленной безопасности.

У Пашаева уже состоялись три личные встречи с Блиновским. Экс-бизнесмен приезжал из зоны СВО. Эльману вменяют в вину обман в разводе семьи «королевы марафона», утверждая, что он пообещал за деньги помочь Елене выйти из изолятора.

Ранее сообщалось, что по делу Пашаева в Донецке задержан его сослуживец Фаик Гасанов.