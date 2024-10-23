Mash: по делу Пашаева в Донецке задержан его сослуживец Фаик Гасанов

В Донецке задержали сослуживца адвоката Эльмана Пашаева Фаика Гасанова, который, по информации Mash, связан с делом юриста.

По данным издания, правозащитник через своего сообщника предлагал заключенным, отправившимся на специальную военную операцию (СВО), за деньги оставаться в тылу.

Источник из 95-го стрелкового полка сообщил, что задержанный Гасанов является «правой рукой» командира Виктора Москаленко с позывным «Сид». Гасанов также является земляком Пашаева, и их дружба крепко укрепилась с момента появления адвоката в полку. Предположительно, финансовые ресурсы могли поступать к Пашаеву именно через своего товарища.

В настоящее время сотрудники военно-следственного управления СКР активно проводят допросы среди бойцов. В частности, их интересуют детали службы Пашаева — в каком подразделении он находился, сколько человек смог оставить в тылу и был ли командир в курсе его схем. Гасанова уже доставили в Москву для допроса.

Напомним, Пашаева задержали в Москве 17 сентября 2024 года. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев встретился с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским и убедил его, что за значительную сумму сможет избавить супругов от уголовной ответственности по уже возбужденному делу о неуплате налогов. Поддавшись на обещания, Блиновский передал Пашаеву деньги.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский стал профессиональным снайпером.