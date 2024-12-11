SHOT: фура с пивом вылетела с дороги в Башкортостане

В Башкортостане грузовик, загруженный пивом, съехал с дороги. Пенистые напитки в банках разбросались по трассе между Уфой и Самарой, сообщил SHOT.

По информации, несколько часов назад в среду, 11 декабря, на автодороге М-5 вблизи села Кандры грузовой автомобиль с пивом врезался в ограждение и оказался за пределами проезжей части.

От удара кузов фуры открылся, и из него высыпались сотни банок с пивом. Местные жители, удивленные происходящим, начали спешно собирать ящики с крафтовым напитком, чтобы унести их домой.

Ранее сообщалось, что грузовик с мандаринами перевернулся на трассе в Сочи и снес четыре машины.