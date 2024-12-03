SHOT: грузовик с мандаринами перевернулся на трассе в Сочи и снес четыре машины

Четыре человека пострадали на автомобильной трассе Джубга-Сочи из-за опрокидывания большегруза с мандаринами. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Фура перевозила мандарины, и в какой-то момент водитель не справился с управлением. В результате грузовик опрокинулся, ящики с фруктами посыпались из него на проезжую часть.

«После опрокидывания фура снесла четыре легковые машины, среди которых «Хендай-Солярис» и «Тойота-Витц». Движение временно ограничили», — указал микроблог.

Водитель грузовой машины получил травмы и был отправлен в больницу. Еще три человека пострадали не так сильно, и помощь им была оказана работниками скорой помощи прямо на месте ДТП. Госпитализация им не потребовалась.

Ранее появились сообщения о массовом ДТП на севере Москвы. На Ленинградском проспекте произошла авария, в ней приняли участие рейсовый автобус и 15 легковых автомашин. Никто при этом не пострадал.