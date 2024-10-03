SHOT: киллеру Леше Солдату отказали в УДО

Киллеру Леше Солдату (Алексею Шерстобитову) отказали в условно-досрочном освобождении (УДО), сообщил SHOT. Он останется отбывать наказание в липецкой колонии.

По информации источника, решение об отказе освободить мужчину по УДО приняла специальная комиссия.

В октябре стало известно, что Шерстобитов подал документы на УДО. В исправительной колонии строгого режима в Липецке (ИК-2) он находится с 2008 года. Правоохранителям удалось задержать киллера только в 2006 году. В поимке преступника помогли другие бандиты. Киллер осужден на 23 года, то есть в заключении он останется до 2029 года.

В 1990-е годы Шерстобитов был штатным киллером Медведковской и Ореховой организованных преступных группировок (ОПГ). Его прозвали Леша Солдат. На его счету 12 доказанных убийств и покушений.

57-летний заключенный, находясь в колонии, попал под программу защиты свидетелей. Как отмечал SHOT, каким образом Леша Солдат попал под нее, неизвестно, но чаще всего она полагается преступникам, которые пошли на сотрудничество со следствием.

В местах заключения Леша Солдат занялся литературной деятельностью. Он пишет стихи и книги автобиографического содержания, а также патриотическую прозу и поэзию.

По данным SHOT, с Шерстобитовым лично связывался покойный глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он приезжал в колонию и звал киллера на СВО. Заключенный отказался, сославшись на состояние здоровья.

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