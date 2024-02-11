Shot: медики госпитализировали пострадавших в Жаре Beach Resort, пламя охватило уже весь комплекс

Минимум двое госпитализированы в результате сильного пожара в гостиничном комплексе Жара Beach Resort в Тольятти, еще несколько пострадавших сильно надышались угарным газом, им сейчас врачи оказывают помощь на месте, передает Shot.

По предварительным данным, возгорание началось в гостиничном ресторане «Небо». Затем пламя начало распространяться на весь отельный комплекс.

«Сейчас пламя охватило уже весь гостиничный комплекс „Жара Beach Resort & Spa“, локализовать возгорание пока не удается», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте ЧП с пламенем пытаются справиться 105 пожарных с применением 29 единиц спецтехники.

Ранее мы сообщали, что в Тольятти на площади 800 квадратных метров горит находящееся на берегу Куйбышевского водохранилища здание гостиничного комплекса «Жара Beach Resort».