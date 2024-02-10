МЧС: в Тольятти на площади 800 квадратов горит курортный отель Жара Beach Resort

В Тольятти вспыхнуло здание крупного гостиничного комплекса Жара Beach Resort. Об инциденте информирует МЧС России в своем аккаунте в соцсетях.

Отмечается, что пожар возник поздним вечером в субботу, 10 февраля. К настоящему времени известно, что пламя охватило не менее 800 квадратных метров.

«В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. На месте работают 75 специалистов и 24 единицы техники», — сообщает ведомство.

Причины возникновения пожара не приводятся. Данных о пострадавших, а также о проводимой эвакуации проживающих и персонала гостиничного комплекса также пока не поступало.

Ранее сообщалось, что два человека скончались не приходя в сознание, еще двое получили ряд серьезных травм в результате ДТП в станице Калниболотская Новопокровского района Краснодарского края.