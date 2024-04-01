SHOT: на пепелище сгоревшей базы отдыха «Водолей» нашли советский ручной пулемет

Сотрудники МЧС обнаружили ручной пулемет советского производства, разбирая завалы на месте сгоревшей базы отдыха «Водолей» в Апшеронском районе Красноярского края, передает SHOT.

В подвале сгоревшего здания спасатели нашли РПК и 50 патронов к нему.

Полиция общается с владельцем сгоревшей гостиницы 59-летним Михаилом К. По данным канала, никаких обвинений ему пока не предъявлено.

Накануне стало известно о сильном пожаре на турбазе «Водолей». По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Спасателям пришлось эвакуировать около 50 человек, у многих из них сгорели в гостинице личные вещи.