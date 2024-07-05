Mash: обломки сбитых над Приморско-Ахтарском дронов повредили жилой дом

Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях проинформировал , что в ходе атаки беспилотников ВСУ, которые были сбиты силами ПВО, в Приморско-Ахтарске повреждения получили ряд гражданских объектов.

Как передает Mash со ссылкой на местных жителей, упавшие обломки вражеской техники повредили жилой дом в микрорайоне МСО.

«Очевидцы сообщают об отключении электричества», — приводится в публикации.

В сети размещены фото поврежденного жилого дома, у которого покосилась кровля и выбиты в окнах стекла. На улице находятся немногочисленные местные жители. Также тут работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.