СК возбудил дело после пожара на Superjet в Турции

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента с самолетом SSJ100, прилетевшим из Сочи в Анталью, передает РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

В результате грубой посадки загорелся фюзеляж воздушного судна. К счастью, никто из 95 человек, находившихся на борту, включая 87 пассажиров и шесть членов экипажа, не пострадал. Все были успешно эвакуированы.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальное наказание за данное преступление может составлять до 2 лет лишения свободы.

Следователи уже провели осмотр места вылета в аэропорту Сочи и изъяли соответствующую документацию. В настоящее время назначены судебные экспертизы. Также продолжаются следственные действия для выявления всех обстоятельств происшествия. Предварительный ущерб оценивается не менее чем в 1 млн рублей.

Пожар произошел на борту лайнера авиакомпании «Азимут». Благодаря оперативным действиям экипажа и служб аэропорта все пассажиры были эвакуированы без каких-либо последствий для здоровья.

В пресс-службе российского консульства в Турции сообщили, что пассажирам загоревшегося Sukhoi Superjet 100 оказывают всю необходимую помощь, находясь в постоянном контакте с турецкими коллегами.

Ранее сообщалось, что самолет компании DHL потерпел крушение близ аэропорта Вильнюса. Воздушное судно упало на жилой дом. В результате инцидента в Литве началось досудебное расследование крушения самолета.