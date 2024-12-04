SHOT: певица Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова

В Петроградском районном суде сейчас идут слушания по делу об убийстве Игоря Талькова в 1991 году. Его застрелили во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный. Он пострадал в конфликте, который произошел между директором артиста Валерием Шляфманом и телохранителем Азизы Игорем Малаховым.

60-летняя певица заявила, что помогала разнимать драку, которая произошла между Шляфманом и Малаховым. Затем она ушла в гримерку, и уже там узнала о ранении Талькова. По ее словам, стрельбы она не слышала и узнала о ней позже. Сам пистолет она увидела только тогда, когда он оказался в смывном бачке в туалете. Изначально она думала, что ранение получил Малахов, так как он был весь в крови.

Азиза также предположила, что Талькова застрелил Шляфман в состоянии аффекта. Он выхватил пистолет у телохранителя певицы и пытался застрелить его, но промахнулся, и попал в собственного подопечного. Она также призналась в том, что до сих пор очень переживает из-за этой смерти.

Ранее сообщалось, что по этому же делу дала показания Наташа Королева. Она также выступала на данном концерте, а ее гримерка была расположена рядом с комнатой для Талькова. Актриса также заявила, что не слышала стрельбы.