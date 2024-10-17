SHOT: подозреваемая в поджоге гостиничного номера в «Аструсе» действовала по указке украинских спецслужб

В Москве задержали девушку, заподозренную в поджоге номера гостиницы «Аструс». Как сообщил SHOT, 22-летняя Дарья Б. рассказала, что действовала по указанию своих кураторов из Украины.

Вечером накануне, около 21:00, на 18-м этаже четырехзвездочного отеля «Аструс» неизвестное лицо обрызгало мебель, стены и дверь комнаты воспламеняющей жидкостью и подожгло ее.

Система пожаротушения сработала, и пожар был быстро ликвидирован, никто не пострадал. Тем не менее на место происшествия прибыли пожарные, которые нашли в номере несколько бутылок с остатками подозрительной жидкости.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили и задержали подозреваемую — 22-летнюю студентку ГУП Дарью.

Как она рассказала на допросе, выполнить это задание ее заставили украинские кураторы — переехать в гостиницу и устроить пожар. При этом, по ее словам, никакого вознаграждения не было.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве офицера СВО в Подмосковье может быть украинский след.